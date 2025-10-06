برگزاری هفتمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان در البرز
برای هفتمین سال متوالی همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان به واحدهای تولیدی که در رعایت حقوق مصرفکنندگان فعالیت مؤثر داشتهاند برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان البرز گفت: برای هفتمین سال متوالی گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان به واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی میکند که در رعایت حقوق مصرفکنندگان فعالیت مؤثر داشتهاند بر اساس آییننامه اجرایی و پس از احراز شرایط به متقاضیان اعطا خواهد شد.»گ
کوروش مرادی افزود: متقاضیان میتوانند تا۳۰ آبان با مراجعه حضوری به معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان البرز درخواست کتبی به دبیرخانه اجرایی اعطای گواهینامه ارسال کنند.
وی با اشاره به شرایط دریافت این گواهینامه گفت: داشتن پروانه بهرهبرداری معتبر، نداشتن محکومیت قطعی تعزیراتی، فعالیت در گستره استان، مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان، رعایت ضوابط قیمتگذاری، کسب امتیاز لازم از شاخصهای ارزیابی و عدم عرضه کالای قاچاق است.
مرادی تأکید کرد: این اقدام برای ترویج فرهنگ احترام به حقوق مصرفکنندگان و حمایت از واحدهای فعال و مسئولیتپذیر در استان انجام میشود.