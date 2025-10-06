به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان البرز گفت: برای هفتمین سال متوالی گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به واحد‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی می‌کند که در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت مؤثر داشته‌اند بر اساس آیین‌نامه اجرایی و پس از احراز شرایط به متقاضیان اعطا خواهد شد.»گ

کوروش مرادی افزود: متقاضیان می‌توانند تا۳۰ آبان با مراجعه حضوری به معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان البرز درخواست کتبی به دبیرخانه اجرایی اعطای گواهینامه ارسال کنند.

وی با اشاره به شرایط دریافت این گواهینامه گفت: داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر، نداشتن محکومیت قطعی تعزیراتی، فعالیت در گستره استان، مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، کسب امتیاز لازم از شاخص‌های ارزیابی و عدم عرضه کالای قاچاق است.

مرادی تأکید کرد: این اقدام برای ترویج فرهنگ احترام به حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از واحد‌های فعال و مسئولیت‌پذیر در استان انجام می‌شود.