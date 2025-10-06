پخش زنده
والیبالیست جوان و آیندهدار تیم شهرداری اردبیل، «آتنا درگاهی»، جهت شرکت در اردوی آمادگی تیم ملی والیبال دانشآموزی کشور به شهر ارومیه اعزام شد.
بهمنظور تشکیل تیم ملی دانشآموزی و اعزام قدرتمند به مسابقات جهانی چین، وزارت آموزش و پرورش کشور اقدام به برگزاری این اردو کرده است.
آتنا درگاهی که یکی از استعدادهای والیبال استان اردبیل به شمار میرود که بهعنوان یکی از دو بازیکن سهمیه این استان برای حضور در این اردوی انتخابی مهم انتخاب شده است.
این مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی در رده سنی زیر ۱۶ سال، از تاریخ ۱۳ تا ۱۷ مهرماه به میزبانی شهر ارومیه در حال برگزاری است.