آیین کلنگزنی طرح توسعه ساختمان دادگستری شهرستان خوی با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، مجیدی دادستان مرکز استان، ومسولان ومدیران شهرستانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عملیات اجرایی این طرح عمرانی در زمینی به مساحت یک هکتار و با زیربنای بیش از دو هزار و دویست متر مربع آغاز شد. بر اساس برنامهریزی انجام شده، این طرح ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا گفت: شأن قضاوت و جایگاه کارکنان دستگاه قضایی باید همواره مورد توجه باشد و توسعه فضاهای اداری دادگستری در همین مسیر دنبال میشود.
ناصر عتباتی با اشاره به موقعیت ویژه خوی افزود: این شهرستان به دلیل جایگاه جمعیتی، موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور اروپا، نیازمند گسترش فضاها و امکانات قضایی در شأن مردم منطقه است. وی گفت: در سفر اخیر ریاست معظم قوه قضائیه به استان، پروژههایی به مساحت بیش از ۳۸ هزار متر مربع برای استان تصویب و تأمین اعتبار شد که طرح توسعه دادگستری خوی یکی از مهمترین آنهاست.
حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه خوی با قدردانی از پیگیریهای صورتگرفته اظهار کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در ارتقای جایگاه و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی در شهرستان خواهد بود.
غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی نیز با اعلام آمادگی کامل دستگاههای اجرایی شهرستان برای تسریع در روند اجرای طرح گفت: همه ظرفیتهای اداری و اجرایی شهرستان در خدمت تحقق این اقدام مهم قرار خواهد گرفت.
عادل نجفزاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی هم گفت: برای تسریع در عملیات عمرانی و ارتقای سطح خدماترسانی در این مجموعه، اعتباری ویژه به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
حجتالاسلام عباسعلی امامی رئیس دادگستری خوی در حاشیه این آیین با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده برای احداث ساختمان جدید گفت: این پروژه با حمایت رئیس کل دادگستری استان و پیگیریهای مستمر مسئولان محلی به مرحله اجرا رسیده و پس از بهرهبرداری نقش مهمی در تسهیل خدمترسانی و ارتقای شأن دستگاه قضا در خوی ایفا خواهد کرد.
با کلنگزنی این طرح، عملیات اجرایی توسعه دادگستری خوی رسماً آغاز شد و با همکاری و پشتیبانی مسئولان شهرستان و استان، پیشبینی میشود این پروژه در مدت مقرر به بهرهبرداری برسد.