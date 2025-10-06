دو اثر طبیعی ارزشمند استان کردستان شامل «محوطه طبیعی‌–فرهنگی توس نوذر» و «درخت توت میدان سنندجی» در فهرست میراث‌طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اجرای تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور مصوب دی‌ماه ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۴ مردادماه ۱۳۸۴ هیئت وزیران، «محوطه طبیعی‌–فرهنگی توس‌نوذر» واقع در شهرستان سنندج، میدان ۱۲ فروردین، پس از طی تشریفات قانونی با شماره ۱۴۰۱ مورخ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳ در فهرست میراث‌طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.

همچنین «درخت توت میدان سنندجی» با قدمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ سال، واقع در شهرستان سنندج، خیابان طالقانی، میدان سنندجی نیز با شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳ در فهرست میراث‌طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: ثبت این دو اثر در فهرست میراث طبیعی ملی، گامی مهم در راستای حفاظت از جلوه‌های طبیعی و تاریخی شهر سنندج است و نشان‌دهنده تنوع و غنای طبیعی این استان به شمار می‌رود.

پویا طالب‌نیا افزود : بر اساس ابلاغ معاون میراث‌فرهنگی کشور، آثار یادشده ضمن رعایت حقوق مالکانه تحت نظارت و حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارند و هرگونه دخل و تصرف یا اقدامی که منجر به تخریب یا تغییر اصالت آنها شود، ممنوع است.

وی با بیان اینکه کردستان دارای ظرفیت‌های غنی در حوزه میراث طبیعی است، افزود: حفاظت از درختان کهنسال، محوطه‌های طبیعی و فرهنگی و جلب مشارکت مردمی در صیانت از این میراث ارزشمند از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.