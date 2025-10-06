به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در مراسمی از کارآگاهان برتر کشور و رونمایی از طرح ملی «بتا» در مراسم ویژه انتظامی شد.

در مراسمی باشکوه با حضور مسئولان ارشد انتظامی کشور، از کارآگاهان برتر سراسر ایران تجلیل شد و هم‌زمان، طرح ملی «بتا» (بانک تصویری استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان) نیز رونمایی شد.

این طرح با هدف تسهیل در شناسایی و بازگرداندن اموال مکشوفه به صاحبان اصلی، گامی مؤثر در ارتقاء خدمات انتظامی و افزایش رضایتمندی شهروندان محسوب می شود.