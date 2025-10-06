وزیر راه و شهرسازی در مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اهمیت بازنگری طرح‌های هادی روستایی تاکید کرد و گفت این اقدام گامی مهم در حفظ اصالت فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه پایدار در روستاهاست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در آئین تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بازنگری طرح‌های هادی روستایی یکی از اولویت‌های بنیاد مسکن در سال‌های اخیر بوده است.

وی افزود: این طرح‌ها با هدف حفظ هویت، فرهنگ و پیشینه تاریخی روستاها و فراهم کردن شرایط بهتر برای زندگی ساکنان طراحی شده‌اند. همچنین این بازنگری، پاسخگوی نیاز نسل‌های آینده خواهد بود و امکانات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها را در روستاها فراهم می‌کند.

صادق به تلاش‌های آقایان صالحی و خواجه‌دلویی در این زمینه اشاره کرد و تاکید کرد که بنیاد مسکن با سرعت بیشتری خدمات پشتیبان را توسعه خواهد داد تا زندگی در مناطق روستایی پایدارتر و با کیفیت‌تر شود.

وی تاکید کرد که ساکنان قدیمی و جدید روستاها باید در اولویت دریافت خدمات بنیاد قرار گیرند تا حفظ اصالت روستاها با توسعه همزمان تحقق یابد.