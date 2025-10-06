پخش زنده
خانه تاریخی کرباسیها در آران و بیدگل در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مراتب ثبت این اثر فرهنگی ـ تاریخی را به مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، ابلاغ کرد.
دراین ابلاغیه تأکید شده است که از این پس خانه کرباسیها تحت حفاظت و نظارت کامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف، توسعه، مرمت یا بازسازی فقط با تأیید و نظارت مستقیم این وزارتخانه امکانپذیر است.
این اثر ارزشمند در آران و بیدگل پس از طی تشریفات قانونی لازم، با شماره ۴۸۶ در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی به ثبت رسیده است.
مجموعه تاریخی خانه کرباسی ها ( خانه و مدرسه ملاعلی آرانی) محله قاضی آران و بیدگل به دوره آل بویه برمی گردد.