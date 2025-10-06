جابهجایی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا در استان بوشهر
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر از جابجایی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا در نیمه نخست امسال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی از رشد ۶ درصدی جابهجایی کالا از سوی ناوگان باری استان در ۶ ماه نخست امسال نسبتبه مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا جابهجا شده است.
وی افزود: همچنین در این مدت ۸۱.۵ هزار تن کالای اساسی توسط ناوگان باری استان بوشهر به انبارها و مقاصد مورد نظر جابجا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳۳ درصد افزایش نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان عنوان کرد: در میان شهرستانهای استان، عسلویه رتبه اول جابهجایی بار را به خود اختصاص داده و پس از آن بوشهر و دشتستان قرار دارند.
به گفته وی، عمدهترین کالاهای حمل شده در استان شامل محصولات شیمیایی، مواد معدنی و ساختمانی بوده است.
رستمی تأکید کرد: افزایش حجم جابجایی کالا در استان نشان دهنده ظرفیت بالای بوشهر در زمینه مبادلات تجاری است.
وی یادآور شد: ۵ هزار و ۵۶۱ راننده حمل و نقل کالا و ۱۹۰ شرکت حمل و نقل کالا در استان بوشهر فعال هستند.