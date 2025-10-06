پخش زنده
همزمان با هفته ملی کودک، مهرواره ادبی "پرواز به آسمانها" با محوریت همدردی با کودکان مظلوم غزه و ترویج فرهنگ مقاومت برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کارشناس آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان استان، گفت: همزمان با هفته ملی کودک، مهرواره ادبی "پرواز به آسمانها" با محوریت همدردی با کودکان مظلوم غزه و ترویج فرهنگ مقاومت برگزار می شود.
مریم سادات با اشاره به اهمیت دوران کودکی به عنوان فصل شکلگیری شخصیت و استعدادها، افزود: "پرواز به آسمانها" بستری برای بیان احساسات و دغدغههای نسل نو نسبت به همسالان خود در منطقه است.
وی به محورهای اصلی این رویداد ادبی اشاره کرد و ادامه داد: کودکان و نوجوانان میتوانند در قالبهای داستان، شعر و متن ادبی، درباره مظلومیت کودکان غزه، شهدای کودک و به ویژه شهیدان آیما و هیدا زینلی قلم بزنند.
به گفته سادات، این مهرواره برای گروههای سنی ۹ تا ۱۸ سال طراحی شده و شرکتکنندگان میتوانند از طریق پیامرسان بله به شماره ۰۹۹۶۰۶۲۵۹۶۱ و ۰۹۱۷۱۴۵۰۵۴۰ آثار خود را ارسال کنند.