استاندار زنجان با تأکید بر لزوم تسریع در روند شناسایی و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد که این جلسات باید به‌صورت هفتگی و با حضور مدیران مرتبط برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید محسن صادقی در جلسه کارگروه استانی مولدسازی از دستگاه‌ها خواست اطلاعات دارایی‌های خود را به‌طور دقیق در "سامانه سادا" ثبت کرده و نسبت به خوداظهاری اموال مازاد اقدام کنند؛ در غیر اینصورت دبیرخانه کارگروه راساً عمل خواهد کرد.

استاندار زنجان در این جلسه با اشاره به آغاز مطلوب روند مولدسازی در استان، گفت: ضروری است با رفع موانع و مشکلات مربوطه، نسبت به ادامه روند مولدسازی تلاش بیشتر و مستمر معمول گردد تا اهداف استان در این زمینه محقق گردد.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای مولدسازی برای تأمین مالی طرح های نیمه‌تمام افزود: باید از فرصت‌های قانونی موجود در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه استفاده کرده و طرح های مهم را به اتمام رساند.

استاندار زنجان همچنین بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات کارگروه تأکید کرد و گفت: این جلسات باید به‌صورت هفتگی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شود. دستگاه‌هایی که بیشترین تعداد و با ارزش‌ترین اموال مازاد را دارند باید سریعتر، مشکلات‌شان برطرف و تعیین تکلیف شوند.»

وی با اشاره به تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در جریان سفر ریاست جمهوری به استان، اعلام کرد: حدود ۹ هزار میلیارد تومان از این اعتبار باید از طریق فرآیند مولدسازی تأمین شود و این منابع باید با اولویت‌بندی طرح های نیمه‌تمام، صرف تکمیل آنها شود.

صادقی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات مربوط به اموال مازاد دستگاه‌ها در سامانه مربوطه تأکید کرد و گفت: دبیرخانه کارگروه باید پیگیری‌های لازم را از دستگاه‌ها و نیز هیات عالی مولدسازی تا حصول نتیجه انجام داده و در فرآیند تسهیل امور نظارت مستمر داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق و مسئولانه اموال مازاد دستگاه‌ها، وظیفه‌ای است که مدیران اجرایی باید به‌طور جدی آن را دنبال کنند.