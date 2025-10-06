همزمان با گرامیداشت روز سالمند، مجموعه نگهداری سالمندان حضرت رسول اکرم (ص) محلات میزبان جشنی اختصاصی بود که محوریت آن، تجلیل از والاترین جلوه‌های انسانی؛ یعنی خیرین بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت روز سالمند، مراسم جشنی در مجموعه نگهداری سالمندان حضرت رسول اکرم (ص) برگزار شد وهدف اصلی این مراسم، پاسداشت مقام سالمندی به عنوان سرمایه‌های اجتماعی و همچنین ابراز سپاسگزاری عمیق از دست‌های پرمهر سخاوتمندانی بود که یاری‌رسان این مجموعه هستند.

شکوه زیرساخت‌ها و میزبانی انسانی

مجموعه حضرت رسول اکرم (ص) که از سال ۱۴۰۱ شمسی فعالیت رسمی خود را آغاز نموده، ظرفیت درمانی و خدماتی خود را به شیوه‌ای مهندسی‌شده بنا نهاده است. این مرکز در زمینی بالغ بر ۳۴ هزار متر مربع گسترده شده که ۱,۴۰۰ متر مربع از آن به زیربنای تخصصی دو طبقه اختصاص یافته است. این سازه با تجهیزات مدرن، قابلیت استاندارد نگهداری از ۶۰ سالمند را دارد و در کنار آن، ۳,۰۰۰ متر مربع فضای سبز، محیطی آرام و به دور از هیاهو برای آسایش این عزیزان فراهم آورده است. در حال حاضر، این مجموعه با افتخار پذیرای قریب به ۱۰ سالمند است.

میراث ماندگار نیکوکاری

بنیان این بنای خیر بر سنگی محکم استوار گشته است؛ زیرا زمین و حتی یک معدن سنگ مرتبط با آن، هدیه‌ای گران‌بها از سوی خیر فقید، مرحوم حاج محمد علی شهابی بوده است. این هدیه، نمادی از ماندگاری نیت پاک است که ثمره آن، خدمت‌رسانی به جامعه هدف یعنی سالمندان عزیز کشور است.

جشن روز سالمند و تجلیل از خیرین در مجموعه حضرت رسول اکرم (ص) بار دیگر اهمیت همبستگی اجتماعی، نقش‌آفرینی خیرین و لزوم توجه ویژه به سالمندان جامعه را به اثبات رساند. امید است که این مرکز با تکیه بر امکانات فیزیکی مناسب و حمایت‌های مستمر خیرین، بتواند به رسالت خود در حفظ کرامت و تأمین بهترین شرایط زندگی برای سالمندان ادامه دهد.