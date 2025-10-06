پخش زنده
بهمنظور بازسازی ذخایر طبیعی و حمایت از معیشت جوامع محلی، عملیات رهاسازی بچهماهیان چهار گونه کپور معمولی، آمور، فیتوفاگ و بیگهد در اوزان بالای ۱۰ گرم از سوی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید کاظمی شهرستان پلدشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این طرح در راستای برنامههای احیای ذخایر آبزیان و افزایش بهرهبرداری پایدار از منابع آبی داخلی در استان آذربایجانغربی در حال اجراست و در مرحله نخست، رهاسازی در سدهای حسنلوی نقده، شهید کاظمی بوکان، شاهیندژ و سایر منابع آبی مستعد استان انجام گرفت.
حسنپور، رییس مرکز شهید کاظمی پلدشت در حاشیه اجرای این طرح گفت: بچهماهیان رهاسازیشده حاصل مراحل تکثیر، پرورش در مرکز شهید کاظمی هستند که با تلاش شبانه روزی کارشناسان و نیروهای متخصص تولید شدهاند. هدف از اجرای این برنامه، تقویت ذخایر طبیعی، افزایش صید معیشتی و بهرهوری پایدار از منابع آبی استان است.
وی افزود: در این مرحله، بچهماهیان با میانگین وزنی بالای ۱۰ گرم رهاسازی شدند تا ضریب بقاء آنها در محیط طبیعی افزایش یابد و اثرگذاری طرح در بازسازی جمعیت گونههای اقتصادی محسوستر باشد.
همچنین پیشبینی میشود تا پایان فصل رهاسازی، بیش از ۱۰ میلیون قطعه انواع بچهماهیان گرمابی در منابع آبی استان رهاسازی گردد.
لطفی، مدیر شیلات و امور آبزیان استان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانه روزی کارکنان مرکز تکثیر و بازسای ذخایر آبزیان شهید کاظمی اظهار داشت: برنامه رهاسازی بچهماهیان در منابع آبی استان، بخشی از سیاستهای کلان سازمان شیلات ایران در زمینه حفاظت و بازسازی ذخایر ژنتیکی آبزیان است که با هماهنگی اداره کل بازسازی ذخایر آبزیان شیلات کشور و با هدف حفظ تنوع زیستی و پایداری بهره برداری از منابع اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شیلات و امور آبزیان استان با همکاری مراکز تخصصی و جوامع محلی، تلاش دارد ضمن حفاظت از گونههای بومی، زمینه توسعه پایدار شیلات و آبزی پروری و بهبود وضعیت اقتصادی صیادان و بهرهبرداران را فراهم سازد.