به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ صادقی گفت: طرح عملیاتی مقابله با سمساری‌ها و صنوف متخلف با هدف کشف اموال مسروقه به مدت ۲ روز در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان در راستای اجرای این طرح که با همکاری عوامل تجسس کلانتری‌های سطح استان به اجراء گذاشته شد، در این رابطه ۲۲ سارق و ۳ مالخررا دستگیر کردند. رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی به ۳۷ فقره سرقت اعتراف کردند که متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.