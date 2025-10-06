پخش زنده
فرایند سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان اصفهانی تا پایان دی ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی از الزامات ورود به پایه اول است و همه نوآموزانی که متولد بازه زمانی اول مهر ۱۳۹۸ تا سیویکم شهریور ۱۳۹۹ هستند، باید در این فرایند شرکت کنند.
محمدرضا نظریان با بیان اینکه فرایند نوبتگیری از ابتدای مهرماه آغاز شده و تا پایان دیماه ادامه خواهد داشت افزود: والدین میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://sirat۲.medu.ir/login مراحل نوبتگیری را بهصورت الکترونیکی انجام دهند.
به گفته وی نوآموزان در مراکز جامع سنجش و آموزش توانبخشی از نظر سلامت جسمی و آمادگی تحصیلی ارزیابی و نتایج این بررسیها در پرونده الکترونیکی آنان ثبت میشود؛ و با توجه به محدودیت ظرفیت مراکز، توصیه میشود والدین ثبتنام را به روزهای پایانی موکول نکنند.