نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بازسازی بیش از دو میلیون واحد مسکونی آسیب‌دیده خبر داد و بر افزایش حمایت‌های دولت در تامین زمین و تسهیلات ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن تأکید کرد: تامین مسکن محرومان در اولویت اصلی بنیاد قرار دارد.

وی افزود: هر قدر دولت زمین بیشتری در اختیار بنیاد قرار دهد، امکان ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد افزایش خواهد یافت.

روحانی‌نژاد همچنین به اختصاص تسهیلات بلاعوض به خانواده‌های خاص، از جمله معلولان، اشاره کرد و افزود: بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سوانح طبیعی نیز به عنوان یکی از ماموریت‌های مهم بنیاد دنبال می‌شود.

وی خبر داد که تاکنون بیش از دو میلیون واحد مسکونی آسیب‌دیده در کشور توسط بنیاد مسکن بازسازی شده است. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن بر اهمیت تصمیم‌گیری در شورای مرکزی بنیاد تأکید کرد و افزود: تمامی برنامه‌ها و سیاست‌ها در این شورا نهایی می‌شوند.