رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت: مرکز مردمی «نَفَس» با هدف حمایت همهجانبه از مادران باردار و پیشگیری از سقط جنین، فعالیت رسمی خود را در این شهرستان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سمائی افزود: این مرکز با رویکردی انسانی و اجتماعی راهاندازی شده و مأموریت دارد با شناسایی مادران در معرض خطر سقط، ارائه مشاوره رایگان و ترویج فرهنگ حفظ حیات جنین، نقشی مؤثر در صیانت از نسل آینده ایفا کند.
او تصریح کرد: مرکز نفس با همکاری گروهی از متخصصان، مشاوران و خیرین نیکاندیش، میکوشد تا با ارائه حمایتهای روانی، فرهنگی و مادی، امید و آرامش را به مادران نیازمند بازگرداند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت: علاقهمندان برای دریافت خدمات یا مشارکت در این طرح انساندوستانه میتوانند با شماره ۰۸۱۳۳۲۲۲۱۱۰ تماس بگیرند یا به آدرس اسدآباد، خیابان کاشانی، جنب پارک رضوان، پایگاه سلامت سید جمالالدین مراجعه کنند.