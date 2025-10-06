رئیس هئیت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر سرپرست فعلی این دانشگاه را به عنوان رئیس جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پنجاه و نهمین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، پس از بررسی گزینه‌های پیشنهادی برای ریاست دانشگاه، دکتر بیژن رنجبر با موافقت اکثریت اعضای هیأت امنا، به عنوان گزینه پیشنهادی برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.

رنجبر دارای دکتری تخصصی بیوفیزیک و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس است و در گروه‌های بیوفیزیک و نانو بیوتکنولوژی این دانشگاه به تدریس و تحقیق مشغول است. وی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ریاست دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده داشته و همچنین معاون پشتیبانی و منابع انسانی و مدیر پژوهش‌های کاربردی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بوده است.

پس از شهادت محمدمهدی طهرانچی، رنجبر مسئولیت دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده گرفت. پیش از آن، وی سوابق متعددی در این دانشگاه از جمله قائم‌مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در امور علمی، معاون پژوهشی و فناوری، رئیس پژوهشگاه مرکزی، رئیس مرکز جذب و امور هیات علمی، نایب رئیس هیات‌های ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، دبیر هیات مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده رئیس هیات موسس و هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی داشته است.