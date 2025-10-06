این رویداد فرهنگی با هدف نمایش آثار مستندسازانی برگزار می‌شود که در آثار خود به ابعاد گوناگون شهر تهران از منظر فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و معماری پرداخته‌اند.

سلیمه رودکی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، طی هفت روز برگزاری جشنواره، مجموعه‌ای از فیلم‌های مستند منتخب با محوریت تهران در سالن‌های موزه سینما اکران می‌شود. همچنین نشست‌های تخصصی با حضور فیلم‌سازان، منتقدان و پژوهشگران حوزه شهری و فرهنگی در حاشیه اکران‌ها برگزار خواهد شد.