برگزاری جشنواره فیلمهای مستند با موضوع تهران در موزه سینمای ایران
به مناسبت هفته فرهنگی تهران و با همکاری شهرداری منطقه یک و موزه سینما جشنواره «اکران فیلمهای مستند با موضوع تهران» از ۱۴ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در موزه سینمای ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک گفت: این رویداد فرهنگی با هدف نمایش آثار مستندسازانی برگزار میشود که در آثار خود به ابعاد گوناگون شهر تهران از منظر فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و معماری پرداختهاند.
سلیمه رودکی افزود: بر اساس برنامه اعلامشده، طی هفت روز برگزاری جشنواره، مجموعهای از فیلمهای مستند منتخب با محوریت تهران در سالنهای موزه سینما اکران میشود. همچنین نشستهای تخصصی با حضور فیلمسازان، منتقدان و پژوهشگران حوزه شهری و فرهنگی در حاشیه اکرانها برگزار خواهد شد.