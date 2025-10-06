به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان یابان خراسان رضوی، گفت: دوازدهمین مرحله اردوی تیم ملی پارادوومیدانی جوانان در راستای اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات از ۱۸ مهر ماه به مدت یک هفته در تهران پیگیری خواهد شد.

آخوندی اضافه کرد: محمدرضا صحراگرد و محبوبه محمدی به عنوان مربی به همراه شاگردان خود سیده نیایش رضوی مطلق، زینب سبیانی، محمدرضا شوقی و مجتبی حشمتی به این اردو دعوت شده‌اند.