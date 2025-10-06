به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با اجرای عملیات کمین و رصد اطلاعاتی موفق شدند متهم سابقه‌دار قطع درختان جنگل الیمالات را دستگیر کنند.

این متهم که دارای سوابق متعدد در قطع درختان هیرکانی است، پس از دستگیری به پاسگاه انتظامی ناتل کنار تحویل داده شد. همچنین محمولات قاچاق چوب توقیف و به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل گردید.

براساس این گزارش، از شهروندان و همیاران طبیعت خواسته شده در صورت مشاهده قطع درختان جنگلی یا حمل و دپوی چوب قاچاق، از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع کنند.