رئیس کل دادگستری گلستان از بازگشت ۱۰۵ میلیارد تومان بدهی مالی به چرخه تسهیلات بانکی و اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حیدر آسیابی گفت: این مبلغ با تلاشهای کمیته پیگیری مطالبات بانکی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ از بدهکاران کلان بانکی پس گرفته و به بیتالمال بازکردانده شد.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: فهرست بدهکاران کلان بانکی به تفکیک هر بانک، اخذ و در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حضور مدیران بانکهای مربوطه مطرح و سازوکار و زمان بازپرداخت این تسهیلات، تعیین میشود.
آسیابی، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسانی که تسهیلات اشتغالزایی وتولید را در جای دیگر هزینه کردند در چرخه تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.
وی افزود: وصول معوقات بانکی با هدف کمک به رونق اقتصاد و بازگشت پول به بانکها برای تزریق تسهیلات به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است.
سال گذشته حدود ۲۴۱ میلیارد تومان از مطالبات بانکی وصول شده است.