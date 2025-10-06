پخش زنده
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواخر وقت دوشنبه هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با اعلام هشدار زرد گفت : وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواخر وقت دوشنبه تا اواسط وقت جمعه در مناطق جنوبی استان و جادههای مواصلاتی مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است. پدیده غالب در این ایام، غبار صبحگاهی در شهرهای پرجمعیت استان و افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخشهای غربی و شمالی استان خواهد بود.
وی بیان کرد : همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی نیز مورد انتظار است.
دما تا پایان هفته با شیب ملایمی روند کاهشی خواهد داشت.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۴.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۲.۸ درجه و کمینه دمای ۲۲.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.