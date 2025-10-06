پخش زنده
مراسم رونمایی از کتاب «بررسی نظریه خطابات قانونیه: مبادی، مبانی، آثار و پیامدهای آن» در موضوع علم اصول امروز در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نمایندگی قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم رونمایی از کتاب «بررسی نظریه خطابات قانونیه: مبادی، مبانی، آثار و پیامدهای آن» نوشته امین صدوقی در موضوع علم اصول امروز در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نمایندگی قم برگزار شد.
گفتنی است امام خمینی نظریهای نوین و بدیع را در تفسیر احکام شرعی ارائه کرد که امروزه با عنوان «نظریه خطابات قانونیه» شناخته میشود. این نظریه که یکی از دستاوردهای ابتکاری امام راحل بهشمار میرود، تأثیرات گستردهای بر دانش فقه و اصول گذاشته است، چرا که میتواند گرهگشای بسیاری از چالشهای پیچیده فقهی و اصولی باشد.
کتاب «بررسی نظریه خطابات قانونیه: مبادی، مبانی، آثار و پیامدهای آن»، اثری پژوهشی و مستند از آقای امین صدوقی است که به تبیین دقیق این نظریه و تحلیل عمیق مباحث مربوط به آن پرداخته است. این کتاب که ماحصل تحقیقی جامع در راستای بررسی جوانب مختلف این رویکرد نوین است، در چهار فصل تدوین شده و هر فصل به بخشی خاص از موضوعات مرتبط اختصاص یافته است.