جشنواره بومیمحلی «کِلا نِوا» با تمرکز بر زندگی و اشعار نیما یوشیج، در مدارس روستایی مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جشنواره بومیمحلی «کِلا نِوا» با شعار «صدای من از دل مدرسه» و با تمرکز ویژه بر زندگی، احوال و اشعار نیما یوشیج، پدر شعر نو ایران، در مدارس روستایی استان مازندران برگزار میشود.
کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اعلام این خبر گفت: این جشنواره با هدف تلفیق هنر و تربیت، بستری برای تحقق عدالت آموزشی، کیفیتبخشی به فعالیتهای فرهنگی–هنری و ارتقای نشاط معنوی در مدارس استان فراهم میآورد.
وی افزود: دانشآموزان در این رویداد ضمن تقویت مهارتهای هنری، زبانی و پژوهشی، با ریشههای فرهنگی و هویتی خود آشنا میشوند و گامی در مسیر رشد فردی و اجتماعی برمیدارند.
از جمله اهداف این جشنواره میتوان به احیا و پاسداشت میراث معنوی بومی مازندران، شناسایی استعدادهای هنری در زمینه شعر، آواز و موسیقی محلی، بهرهگیری از هنر به عنوان ابزار تربیتی، تقویت روحیه همدلی، امید و نشاط در بین دانشآموزان اشاره کرد.
کلبادینژاد همچنین از مشارکت گسترده مدارس، مربیان پرورشی و خانوادهها در اجرای این جشنواره خبر داد و آن را گامی مؤثر در مسیر هویتبخشی فرهنگی و آشنایی نسل جدید با چهرههای ماندگار شعر و موسیقی دانست.