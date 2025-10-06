پخش زنده
صندوق نوآوری و شکوفایی در ۶ ماه نخست امسال ۱۹ هزار و ۷۲ میلیارد تومان خدمات مالی به شرکتهای دانش بنیان اعطاکرده است که در مقایسه با مدت مشابه رشد ۱۴۶ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این صندوق در راستای هدف اصلی خود که حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان میباشد، بیش از ۹۰ خدمت متنوع را در چهار دسته اصلی تسهیلات، ضمانت نامه، سرمایهگذاری و توانمندسازی طراحی کرده است.
بررسی عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد در این بازه زمانی در مجموع ۱۹۰۷۲ میلیارد تومان انواع خدمات مالی به دانشبنیانها ارائه شده است، درحالی که مجموع کل خدمات ارائهشده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷۷۲۳ میلیارد تومان بود. براین اساس، میزان خدمات ارائهشده در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۴۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
در حوزه تسهیلات که اصلیترین خدمت ارائهشده به شرکتهای دانشبنیان است ، در شش ماهه نخست سال جاری ۹۷۵۳ میلیارد تومان تسهیلات به دانشبنیانها پرداخت شده است که رشد ۱۴۷ درصدی در این بخش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد. میزان خدمات ارائهشده در این بخش در مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۳۹۴۵ میلیارد تومان بوده است.
در حوزه ضمانتنامه نیز از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۴ انواع ضمانتنامه به مبلغ ۶۲۲۰ میلیارد تومان برای دانشبنیانها صادر شد که رشد ۶۸ درصدی در این بخش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان میدهد. میزان خدمات ارائهشده در این بخش در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۷۰۲ میلیارد تومان بوده است.
عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه سرمایهگذاری در بازه زمانی مذکور نیز نشان میدهد میزان مصوبات این بخش به رقم ۳۰۲۰ میلیارد تومان رسیده است. میزان خدمات ارائهشده در این بخش در مدت مشابه سال قبل ۷۰ میلیارد تومان میباشد.
در حوزه توانمندسازی نیز تا پایان تابستان ۱۴۰۴، در مجموع ۷۹ میلیارد تومان انواع خدمات توانمندسازی به دانشبنیانها ارائه شده است. میزان خدمات ارائهشده در این بخش در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶ میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس، میزان خدمات ارائهشده به دانشبنیانها توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به رقم ۱۱۴۸۵۵ میلیارد تومان رسیده است