قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف، از برگزاری دهمین کنگره ملی اعتکاف طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۴ با حضور فعالان فرهنگی، شخصیتهای علمی و نمایندگان بیش از ۶۰ کشور در مشهد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، حجت الاسلام سیدمحمدباقر تکیهای قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف امروز به خبرنگاران گفت: آیین افتتاحیه دهمین کنگره ملی اعتکاف، شانزدهم مهر، ساعت ۱۹ در مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا مشهد و آیین اختتامیه نیز، ۱۸ مهر ساعت ۱۸ در تالار قدس حرم مطهر رضوی؛ برگزار میشود.
حجت الاسلام تکیهای ادامه داد: سیاستگذاری و مدیریت فرهنگی اعتکاف، مردم محوری و توانمندسازی مدیران، اعتکاف جوان و نوجوان، اعتکاف در افق جهانی و بین الملل و کرسیهای علمی اعتکاف، از جمله محورهای برگزاری این کنگره است.
وی با اشاره به کارگروههای تخصصی دهمین کنگره ملی اعتکاف، گفت: کارگروههای تخصصی شورای راهبری استانها، فرهنگی و محتوایی، رسانه و فضای مجازی و کارگروه تخصصی جوان و نوجوان از جمله این کارگروههاست.
*برگزاری مراسم اعتکاف در ۶۰ کشور
قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف با بیان اینکه مراسم معنوی اعتکاف در ۶۰ کشور برگزار میشود، ادامه داد: نمایندگانی از این کشورها در کنگره امسال حضور خواهند داشت.
حجت الاسلام تکیهای افزود: در دهمین کنگره ملی اعتکاف، وزیر آموزش و پرورش سخنرانی خواهد کرد و مدیران مردمی ستادهای اعتکاف، چهرههای مردمی و متولیان اعتکاف، اعضای شورای راهبری اعتکاف استانها و چهرههای علمی و حوزوی در آن حضور خواهند داشت.
وی برگزاری نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای مساجد و ستاد اعتکاف را از جمله برنامههای جانبی کنگره امسال برشمرد و گفت: همچنین کتابهای تالیف شده در حوزه اعتکاف، سایت تخصصی اعتکاف نوجوان و مجموعه تاریخ شفاهی اعتکاف در مراسم امسال، رونمایی میشوند.
قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف همچنین با بیان اینکه از پیام مراجع تقلید در دهمین کنگره ملی اعتکاف بهرهمند خواهیم شد، تصریح کرد: مسائل وحدت و استقامت برای ستاد مرکزی اعتکاف بسیار مهم است و سعی داریم برنامهها را حول این دو محور برنامه ریزی کنیم.
حجت الاسلام تکیهای اضافه کرد: سال گذشته ۹ هزار مسجد در سراسر کشور میزبان معتکفین بودند، امسال برنامه ریزی برای ثبت حالات معنوی اعتکاف، ارتقای کیفی اعتکاف و توسعه کمی در دستور کار ستاد مرکزی اعتکاف قرار دارد.
وی ادامه داد: دورههای هفتم، هشتم و نهم کنگره ملی اعتکاف در مسجد مقدس جمکران، مشهد مقدس و شهرری برگزار شد.
قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران زمینه ترویج و گسترش معنویت و عبادات از جمله اعتکاف را فراهم کرد، اضافه کرد: معنویات از جمله پشتیبان روحی و روانی جبهه مقاومت در رویارویی با جبهه استکبار است که انشالله شاهد پیروزیهای جبهه حق بر جبهه باطل باشیم.