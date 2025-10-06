در راستای تکریم و توجه ویژه به قشر سالمند تحت پوشش، هزار نفر از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی به منظور زیارت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سید مهدی عبادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی : از مجموع ۲۳ هزار سرپرست خانوار سالمند تحت پوشش این نهاد در استان، هزار نفر از عزیزانی که در دو سال گذشته موفق به تشرف به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نشده بودند، در قالب کاروان زیارتی به قم اعزام خواهند شد.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی همچنین به اهمیت روانی و معنوی زیارت در میان سالمندان اشاره کرد و گفت: حضور در همایش کشوری سالمندان و زیارت مسجد مقدس جمکران از جمله برنامه های اعزام المندان استان به شهر مقدس قم است.

اوافزود: زیارت اماکن متبرکه، از جمله حرم حضرت معصومه (س)، برای سالمندان، فرصتی برای تجدید روحیه، ارتباط با خداوند و اهل بیت (ع)، و همچنین احساس تعلق خاطر به جامعه و ارزش‌های دینی است و این گونه برنامه‌ها نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان ما دارد.