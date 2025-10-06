رئیس جمهور در دیدار جمعی از اعضای گروه حقوقی و قضایی مجلس و نیز مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: نظر بنده، این است که قانون با مدیریت تقاضای این مواد، طوری اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع، دیگر مشتری نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز دوشنبه در دیدار مشترک با جمعی از اعضای گروه حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با توجه به مباحث مطرح در نشست گذشته این ستاد در ۸ مرداد امسال، گفت: نظر بنده در آن نشست، این بود که قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر، طوری اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع، دیگر مشتری نداشته باشد.

رئیس جمهور در توضیح این روش، با توجه به سابقه پیگیری موضوع و ارائه لایحه‌ای در این زمینه در زمان تصدی وزارت بهداشت و درمان، گفت: بر اساس طرحی که با مطالعه و بررسی میدانی دقیق چند الگوی موفق در کاهش مصرف و جرائم مرتبط با مواد مخدر در کشور‌های مختلف تهیه شده بود، همه مصرف‌کنندگان این مواد، صرف‌ نظر از نوع و شدت مصرف می‌توانند در مراکز قانونی زیر پوشش دستگاه مجری قرار گیرند.

آقای پزشکیان با بیان اینکه در طرف مقابل، قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیر قانونی مواد مخدر، تشدید و با جدیت بیشتر اجرا می‌شود، تصریح کرد: به این شکل از یک‌سو مصرف‌کنندگان این مواد، دیگر رغبتی به تهیه آن از بازار غیر قانونی ندارند و قاچاقچیان نیز از سوی دیگر با حذف تقاضا و همچنین، تشدید برخورد‌ها روبرو می‌شوند.

رئیس جمهور گفت: این کار، هم بازار غیر قانونی توزیع مواد مخدر را جمع‌آوری می‌کند، هم این امکان را فراهم می‌کند که مصرف‌کنندگان با دقت احصا شوند و وضع آنان از نظر مصرف و تبعات اعتیاد، زیر نظر و درمان قرار گیرد.

آقای پزشکیان از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای گروه حقوقی و قضایی مجلس خواست که در مدت کوتاهی، بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: اطمینان دارم که اجرای چنین طرحی، علاوه بر کاهش شدید مصرف مواد مخدر، تبعات و آثار سوءمصرف، از جمله سرقت، رانده شدن معتادان از خانواده و جامعه، گسترش خرده‌فروشی مواد میان خود معتادان و نظایر آن، بازداشتی‌ها و زندانیان مواد مخدر را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

گفتنی است، این نشست با موضوع دیدار و گفت‌وگوی اعضای گروه حقوقی و قضایی مجلس با رئیس جمهور، ادامه یافت و آقای پزشکیان، پس از گوش‌سپردن به دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان حاضر، با بیان اینکه به‌طور جدی به دنبال اصلاح ساختار‌ها با هدف چابک‌سازی دستگاه‌ها هستیم، اظهار داشت: متأسفانه سراغ اصلاح هر دستگاهی که می‌رویم، با توجیهات متنوع و متعدد برای انصراف از اصلاح، روبرو می‌شویم. بنابر این به حمایت و همراهی جدی شما نمایندگان مجلس در این مسیر، نیاز داریم.

رئیس جمهور با بیان اینکه روا نیست، منابعی را که باید صرف بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، صرف پرداخت هزینه‌ها و حقوق کارکنان ساختار‌های ناکارآمد فعلی کنیم، گفت: عبور از وضع سخت حاضر، فقط در گرو حفظ انسجام، همکاری جدی و هم‌افزایی مؤثر میان همه اجزای حاکمیت و کشور است؛ اگر می‌خواهیم در برابر دشمنی‌ها ایستادگی کنیم، باید معیشت مردم را تأمین کنیم و اقتصاد کشور، بهبود یابد تا همچنان از پشتیبانی مردم، برخوردار باشیم.