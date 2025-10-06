حمله پهپادی رژیم صهیونی به یک خودرو در جنوب لبنان

حمله پهپادی رژیم صهیونی به یک خودرو در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رژیم صهیونی با استفاده از پهپاد، یک خودرو در منطقه «زبدین» واقع در النبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در این حمله پهپادی دو نفر شهید و یک نفر دیگر مجروح شد.

پیش از این نیز جنگنده‌های رژیم صهیونی در چند نوبت ارتفاعات «علی الطاهر» در اطراف شهر النبطیه را به شدت بمباران کردند.

این حملات باعث انفجار‌های شدید و آتش‌سوزی در منطقه شده است.