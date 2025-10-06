پخش زنده
منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونی یک دستگاه خودرو را در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رژیم صهیونی با استفاده از پهپاد، یک خودرو در منطقه «زبدین» واقع در النبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در این حمله پهپادی دو نفر شهید و یک نفر دیگر مجروح شد.
پیش از این نیز جنگندههای رژیم صهیونی در چند نوبت ارتفاعات «علی الطاهر» در اطراف شهر النبطیه را به شدت بمباران کردند.
این حملات باعث انفجارهای شدید و آتشسوزی در منطقه شده است.