مرحله نهایی چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو، با حضور ۳۰ داوطلب برتر (۱۵ نفر در مقطع کارشناسی و ۱۵ نفر در مقطع تحصیلات تکمیلی) به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرایند ثبت‌نام در چهاردهمین دوره از این مسابقات از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز و تا تیرماه ۱۴۰۴ ادامه داشت که در این مدت مجموعاً ۴۳۰۰ نفر از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در آن ثبت‌نام کردند.

مرحله نخست این رقابت در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۱ تیر ماه به‌صورت غیرحضوری (آنلاین) در بستر سایت آموزش فناوری نانو برگزار شد و ۳۰۰ نفر برتر جواز حضور در مرحله دوم را کسب کردند. راه‌یافتگان به مرحله دوم در روز ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ در ۲۴ حوزه امتحانی سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت ۳۰ نفر برتر به مرحله پایانی راه یافتند.

از میان ۳۰ نفر راه‌یافته به مرحله پایانی، ترکیب جنسیتی شامل هشت داوطلب دختر و ۲۲ داوطلب پسر بود. این داوطلبان شامل ۱۵ نفر از مقطع کارشناسی و ۱۵ نفر از مقطع تحصیلات تکمیلی بودند که رقابت نهایی خود را در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران آغاز کردند. مرحله نهایی چهاردهمین مسابقه ملی نانو در چهار بخش اصلی شامل پیش‌آمادگی، کار عملی و آزمایشگاهی، آزمون، تحلیل نتایج و ارائه برگزار شد.

در نخستین روز از این مرحله، داوطلبان توسط دبیرخانه مسابقه به ۱۵ گروه دو نفره (متشکل از یک عضو کارشناسی و یک عضو تحصیلات تکمیلی) تقسیم شدند. دستورعمل کار عملی شامل «تهیه و ارزیابی نانوذرات بارگیری‌شده با دارو جهت رهایش کنترل‌شده» به هر تیم داده شد و عملکرد انفرادی هر داوطلب در اجرای روش سنتز مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

در روز دوم، داوطلبان در یک آزمون تحلیلی شرکت کردند. نتایج آنالیز نمونه‌های سنتز شده در روز سوم در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا به تحلیل نتایج پرداخته و ارائه پایانی خود را آماده کنند.

شرکت‌کنندگان در روز دوم مسابقه، بازدیدی از ستاد توسعه فناوری نانو داشتند. در این بازدید، مسئولانی از بخش‌های ترویج و فرهنگ‌سازی، توسعه سرمایه انسانی و توسعه فناوری و نوآوری حضور داشتند و ضمن تشریح حمایت‌های ستاد از برنامه‌های ترویجی، آموزشی، پژوهشی و توسعه فناوری، محصولات موجود در «نمایشگاه ایرانو» به شرکت‌کنندگان معرفی شد.

در روز پایانی، جلسات داوری و دفاع نتایج ارائه شده توسط داوطلبان برگزار شد. این جلسات با حضور داوران مطرح نانویی کشور در دو گروه مجزای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

نتیجه نهایی این رقابت پس از امتیازدهی کامل فعالیت‌های هر داوطلب در مرحله سوم، در آذر ماه ۱۴۰۴ و طی «جشنواره برترین‌های بنیاد آموزش فناوری نانو» به طور رسمی اعلام خواهد شد.