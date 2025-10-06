پخش زنده
رزمایش نظامی روسیه و هند با عنوان «ایندرا – ۲۰۲۵» که ترکیبی از نام انگلیسی دو کشور است، امروز در هند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این رزمایش تا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و هدف اصلی، آن تمرین همکاری در مبارزه با تروریسم بینالمللی از جمله بهبود فنون مبارزه با تروریسم است.
وزارت دفاع روسیه تصریح کرد: در این رزمایش، نیروهای نظامی شرکتکننده از روسیه و هند اقدامات تاکتیکی مشترکی را در دستور کار دارند و برقراری ارتباطات و فرماندهی و کنترل یک گروه نیروی مشترک را تمرین خواهند کرد.
بر این اساس، در این رزمایش، توجه ویژهای به افزایش قابلیت همکاری عملیاتی واحدها و به اشتراک گذاشتن بهترین شیوهها برای انجام عملیات رزمی در شرایط مدرن خواهد شد.
هند در اندیشه خرید دوباره سامانه اس۴۰۰ از روسیه
در همین حال، روزنامه هندوستان تایمز روز دوشنبه به نقل از منابع دفاعی گزارش داد که دولت هند در حال بررسی خرید پنج سامانه دفاع هوایی اس۴۰۰ دیگر از روسیه است.
به نوشته این روزنامه، نمایندگان وزارت دفاع هند این هفته با همتایان روسی خود دیدار خواهند کرد تا در مورد تولید مشترک یا خرید مستقیم سامانههای موشکی دفاع هوایی اس۴۰۰ برای تقویت قابلیتهای دفاعی هند گفتوگو کنند.
بنابر این گزارش، هند برای محافظت در برابر هرگونه حمله در کل خط ساحلی هفتهزار کیلومتری خود و رفع شکافهای موجود در سیستم دفاع هوایی خود در منطقه فرماندهی شمالی، به پنج سامانه دیگر از این نوع نیاز دارد.
روزنامه هندوستان تایمز نوشت: انتظار میرود که توافق خرید این سامانه پدافند هوایی روسی قبل از سفر آتی ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه به هند امضا شود.
انتظار میرود این توافق بین دولتی قبل از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند که قرار است اوایل دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) صورت گیرد، تصویب شود.
بنابر این گزارش، سال ۲۰۱۸، هند قراردادی به ارزش ۵.۴۳ میلیارد دلار برای خرید پنج گردان از سامانههای دفاع هوایی اس ۴۰۰ از روسیه امضا کرد.
به نوشته منابع اینترنتی، یک گردان (یا هنگ) سامانه اس۴۰۰، یک واحد عملیاتی استاندارد است که معمولاً از هشت سکوی پرتاب موشک (هر کدام با چهار موشک) و یک پست فرماندهی سیار تشکیل شده و قادر به هدف قرار دادن همزمان ۳۲ هدف است. این گردانها پایه و اساس استقرار سامانه اس۴۰۰ در واحدهای نظامی برای مقابله با تهدیدات هوایی مانند هواپیما، موشکهای بالستیک و اهداف رادارگریز در برد تا ۴۰۰ کیلومتر هستند.
بنا بر این گزارش، مقامهای هند پس از دریافت نخستین سامانه پدافند موشکی اس ۴۰۰ از روسیه، دستور استقرار این سامانه را در ایالت پنجاب که با پاکستان هممرز است، صادر کردند.
بر این اساس، این سامانه و تجهیزات نظامی ساخت روسیه در جنگ اخیر هند و پاکستان توسط دهلینو به کار گرفته شد. نارندرا مودی نخستوزیر هند گفت که سیستم پدافند هوایی این کشور که با بهرهگیری از سامانه اس۴۰۰ تقویت شده است، عاملی تعیین کننده در این جنگ بوده است. مودی همچنین در بازدید از ایالت پنجاب، در کنار یک سامانه اس۴۰۰ عکس گرفت.
روسیه و هند ۱۲ مهر ۱۳۷۹ (اکتبر ۲۰۰۰) در سفر رسمی ولادیمیر پوتین به دهلینو، معاهده مشارکت راهبردی امضا کردند.
این سند مبنایی برای اجلاسهای منظم و توسعه سازوکارهای همکاری چندجانبه در بسیاری از زمینهها - سیاسی، نظامی-فنی، اقتصادی و سایر زمینهها شد.
در سال ۲۰۱۰، وضعیت مناسبات مسکو و دهلینو به مشارکت راهبردی ویژه و ممتاز ارتقا یافت.