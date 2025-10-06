به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر از برگزاری جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی ایران و نماینده وزارت کشور درباره برنامه‌ریزی برای نحوه تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های کشور و جلوگیری از تکرار خاموشی سال گذشته در فصل پاییز و زمستان خبر داد.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های نیرو، نفت و کشور ادامه داد: با تلاش‌های انجام شده خوشبختانه ذخیره‌سازی سوخت مایع در حد قابل قبول بوده است، اما در این جلسه تأکید شد که این ذخیره‌سازی باید تا اوایل دی ماه حفظ شود تا بر اساس آن بتوانیم از زمستان عبور کرده و کسری سوخت در نیروگاه‌ها نداشته باشیم

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به تجربه کشور‌های دنیا در استفاده از مازوت با گوگرد کمتر، بر استفاده حداکثری از این نوع مازوت در نیروگاه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: بر این اساس در کمیسیون مقرر شد تا برنامه تأمین سوخت نیروگاه‌ها به گونه‌ای پیش‌بینی شود که بخش عمده با سوخت گاز، بخشی با مازوت و بخشی نیز از طریق گازوئیل تأمین شود و گزارش‌های مرتبط به صورت منظم به کمیسیون به عنوان ناظر موضوع ارسال تا روند اجرای این برنامه مورد رصد قرار گیرد.

وی افزود: متأسفانه بیشترین مصرف گاز در منازل انجام می‌شود و با مدیریت صحیح می‌توان بخشی از این مصرف را کاهش داد، در این راستا وزیر نفت باید هرچه سریعتر دستورالعمل نحوه فعالیت شرکت‌های گاز را ابلاغ و شرکت ملی گاز نیز آن را اجرایی کند که با اجرای آن نه تنها قطع گاز نخواهیم داشت بلکه با تمرکز بر بهینه‌سازی و مدیریت مصرف می‌توان علاوه بر مصرف کمتر، بهره‌وری بیشتری را نیز در زمینه مصرف داشته باشیم. مسئله دیگر در این زمینه کنترل نیاز‌های برقی کشور است؛ به طوری که بدون ایجاد قطعی برق، از طریق مدیریت، تبلیغات و راهنمایی مشترکین پرمصرف، میزان مصرف انرژی نیز بهینه شود.

پژمانفر گفت: با توجه به وعده وزارت نیرو برای وارد مدار شدن ۷ هزار مگاوات برق از طریق پنل‌های خورشیدی نسبت به سال گذشته، بخشی از نیاز برق کشور از این منابع تأمین خواهد شد و فشار از روی نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد از این رو مقرر شد تا این پنل‌ها هر چه زودتر وارد مدار شوند تا بخشی از نیاز برق کشور تأمین و نیاز به استفاده از سوخت‌های مایع کمتر شود. امیدواریم با تأمین بخشی از برق مورد نیاز از طریق پنل‌های خورشیدی، ذخیره سازی سوخت نیروگاه‌ها و همچنین مدیریت مصرف گاز از طریق صرفه‌جویی شاهد رفع خاموشی‌ها و تأمین برق مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه باشیم.