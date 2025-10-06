به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سجاد قناعتیان گفت: ۱۰۷ هکتار از زمین‌های زراعی این شهرستان زیر کشت پنبه قرار گرفت که از این میزان ۹۸ هکتار در بخش کردیان و ۹ هکتار در بخش مرکزی قرار دارد.

او افزود: تلاش کرده‌ایم با به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، مصرف آب را بهینه‌سازی کنیم؛ به‌طوری‌ که ۹۳ درصد مزارع پنبه با سیستم آبیاری نوین نوار تیپ آبیاری می‌شوند.

قناعتیان با بیان این که ارقام ساجدی و لیدر برای کشت پنبه در شهرستان جهرم به کار گرفته شده است، افزود: تمامی عملیات کشت به صورت مکانیزه و با روش‌های حفاظتی انجام شده است.

معاون سازمان و سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: پنبه یکی از محصولات راهبردی و اقتصادی برای کشاورزان منطقه است و توسعه کشت آن با روش‌های جدید، گامی مهم برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع آبی است.

قناعتیان گفت: امسال کشت پنبه در جهرم از اوایل خرداد آغاز شد و تا اوایل تیرماه ادامه داشت.