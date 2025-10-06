به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از اسلام آباد، به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در گفتوگویی تلویزیونی با انتقاد شدید از سیاستهای رژیم صهیونیستی و شخص بنیامین نتانیاهو، تأکید کرد: پاکستان در هیچ شرایطی قصد به رسمیت شناختن اسرائیل را نداشته و موضع اصولی اسلامآباد در حمایت از مردم فلسطین تغییری نکرده است.
وی با اشاره به بحران جاری در غزه گفت: نتانیاهو نیز در موقعیتی مشابه با سران افراطی دیگر قرار دارد و پایان سیاسی او با برقراری صلح آغاز خواهد شد. او با اتهامات قضایی مواجه است و با اتکاء به ائتلافی افراطگرا در قدرت مانده است؛ اما سرانجام زوال سیاسی رقم خواهد خورد.
وزیر دفاع پاکستان افزود: با برقراری صلح و بازسازی غزه، نفوذ جهانی صهیونیسم بیش از پیش رو به کاهش خواهد رفت.
خواجه آصف اظهار داشت: اگر روند بازسازی غزه با ضمانت کشورهای اسلامی انجام شود و زندگی به سرزمین فلسطین بازگردد، هویت فلسطینیان دوباره احیا خواهد شد و سلطه صهیونیستی در جهان رو به افول میرود.
این مقام پاکستانی با تحسین همبستگی جهانی در حمایت از مردم فلسطین تصریح کرد: نحوهای که افکار عمومی در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا علیه جنایات اسرائیل شکل گرفته است، در تاریخ با حروف طلایی ثبت خواهد شد؛ اما متأسفانه وجدان جمعی امت اسلامی در این زمینه آنگونه که باید، بیدار نشده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت سناتور مشتاق احمد، عضو ناوگان جهانی الصمود، گفت: همانطور که دولت پاکستان بهطور ملی و بینالمللی از این فلسطین حمایت می کند ، تلاش برای آزادی افراد در جریان یورش اسرائیلی ها به ناوگان امدادی برای غزه نیز ادامه دارد.
در بخش پایانی گفتوگو وزیر دفاع پاکستان با رد هرگونه احتمال پیوستن اسلامآباد به «توافقات ابراهیم» یا بهرسمیت شناختن اسرائیل گفت: «نه بهصورت شخصی و نه در سطح دولت پاکستان هیچ امکانی برای شناسایی اسرائیل وجود ندارد. موضع ما از سال ۱۹۴۸ تاکنون ثابت مانده و در هیچ مقطعی اسلامآباد به چنین اقدامی حتی فکر هم نکرده است؛ امروز نیز همین موضع پابرجاست.»
خواجه آصف در پایان تأکید کرد: «من در این زمینه بسیار صریح هستم؛ پاکستان نه اکنون و نه در آینده ، اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.»