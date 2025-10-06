پاکستان: هیچ احتمالی برای به‌رسمیت شناختن اسرائیل وجود ندارد

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان گفت: هیچ احتمال و تمایلی برای به‌رسمیت شناختن اسرائیل وجود ندارد.