رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: طرح استیضاح شهردار با استناد به تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱۰ انجام و شهردار ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی مطیعی با اشاره رای نیاوردن استیضاح شهردار اظهار کرد: جلسه امروز با دستور کار استیضاح شهردار برگزار شد و با توجه به رأی‌گیری صورت گرفته شهردار اهواز به کار خود ادامه خواهد داد.

وی با تأکید بر تمایز میان موضوعات مختلف افزود: بحث انحلال شورا و استیضاح شهردار دو موضوع جداگانه هستند، اقدامات مربوط به انحلال شورا به هیئت حل اختلاف ارائه شده است و منتظر تصمیم قانونی آنها هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: استیضاح شهردار، فرایندی مدنی و قانونی است که طبق آیین‌نامه و مقررات شورا پیگیری شد و اعضا به وظایف خود در این راستا عمل کرده‌اند.

مطیعی با اشاره به اهمیت رعایت چارچوب قانونی در ادامه فرایند تصریح کرد: درباره انحلال شورای اسلامی شهر اهواز ما دفاعیات خود را انجام دادیم و منتظر رای شورای حل اختلاف کشور هستیم.