رئیس رسانه ملی در نشست مجمع نمایندگان استان فارس گفت: در برنامه ایران جان علاوه بر نمایش زیبایی‌ها و گردشگردی، به دنبال پیگیری مطالبات مردم استان‌ها هستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در نشست مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه استان فارس و در آستانه آغاز هفته «ایران جان، فارس ایران»، گفت: رویداد ایران جان در چهارمین ایستگاه به استان فارس رسید، خوشحالیم رسانه ملی از ظرفیت‌های ملی و برون مرزی استفاده کرده و در طول یک هفته در استان فارس هستیم و با استفاده از این ظرفیت پیگیر مطالبات مردم هستیم.

رئیس رسانه ملی افزود: مقام معظم رهبری هم امسال را سال حمایت از تولید نام نهادند و همکاران ما در صداوسیما‌ی استان ها استقبال کردند از این رویداد به بهترین شکل استفاده کنند.

آقای جبلی در ادامه از نگرانی‌ها برای راه اندازی و پخش برنامه ایران جان گفت: درباره صداوسیمای استانی از نظر زیرساخت‌های تولید و فنی نگرانی‌هایی وجود داشت که پا به پای این رویداد نتوانند حرکت کنند، اما ما با یک پدیده امیدوار کننده رو به رو شدیم.

وی اظهار کرد: رویداد ایران جان راهی شد تا بسیاری از همکاران نیرو‌های توانمند خود را کشف کنند و با استفاده از آنتن در شبکه‌های سراسری با ظرفیت‌های استانی رو به رو شدیم.

رئیس رسانه ملی افزود: همیشه احساس خلاء و کم کاری‌هایی بود که مردم مناطق مخالف کشور چالش‌ها و مطالبات خود را از شبکه‌های سراسری بیینند.

آقای جبلی با اشاره به سند تحول رسانه ملی گفت: آنچه که در سند تحول و سر فصل تحول به آن توجه کردیم برای دیده شدن مناطق مختلف کشور بود و نمایندگان مجلس هم در کمک‌های فکری و استخراج اولویت‌های استان هم به ما روحیه مضاعف دادند.

وی افزود: ما در رویداد‌های ایران جان فقط به دنبال نشان دادن زیبایی‌ها و گردشگری نیستیم، بلکه مطالبه‌های آن استان در سطح کلان و ملی باید مطرح شود؛ البته برنامه ثریا و پایش را هم داریم که به مشکلات استان‌های مختلف می‌پردازد.

رئیس رسانه ملی اظهار داشت: ما در این یک هفته که استان فارس را نشان می‌دهیم شیرینی تحول را مردم می‌چشند و خود ما هم در رسانه از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

از دستگاه‌های مختلف هم می‌خواهیم در این یک هفته ایران جان برای برگزاری نمایشگاه‌ها استفاده کنند و امیدواریم این رویداد مانند مابقی رویداد‌ها موفقیت آمیز باشد. امیدواریم مسیر پیشرفت و بالندگی را درمسیر ایران جان دنبال کنیم.

نمایندگان استان فارس نیز با قدردانی از برگزاری رویداد ملی ایران جان برای این استان؛ این رویداد را جلوه‌ای از نمایش فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان فارس در حوزه‌های مذهبی، گردشگری، علم، هنر و صنعت دانستند و درخواست کردند ظرفیت‌های ناشناخته استان و مطالبات مردم در برنامه‌های رسانه ملی در هفته ایران جان بررسی شود.