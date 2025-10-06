پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: ۲۴ هزار و ۳۲۶ مشترک مددجوی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی این استان در نیمه نخست سال جاری از پرداخت قبوض آب و فاضلاب، معاف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر افزود: این اقدام در چارچوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و در راستای سیاستهای حمایتی دولت از افراد آسیبپذیر انجام گرفته است.
او تصریح کرد: بر اساس این قانون، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در صورت رعایت الگوی مصرف تعیینشده، از پرداخت هزینه قبوض آب، برق و گاز معاف میشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: مجموع تخفیفات اعمالشده برای این گروهها در مدت یادشده به بیش از ۳۹ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال رسیده است؛ عددی که نشاندهنده عزم دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای کمدرآمد و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات عمومی است.
فرهاد بختیاریفر افزود: این طرح حمایتی ضمن آنکه گامی در جهت توانمندسازی اقشار محروم محسوب میشود، به ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب و انرژی نیز کمک خواهد کرد، چراکه شرط اصلی بهرهمندی از معافیتها، رعایت سقف الگوی مصرف تعیینشده است.