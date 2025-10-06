همایش هر دهیار، یک مأمور پلیس راهور با محوریت آموزش دانش‌آموزان و ایمن‌سازی روستاها در تنکمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، همایش فرهنگ‌سازی ترافیکی با شعار هر دهیار، یک مأمور پلیس راهور با حضور دهیاران، فرهنگیان، دانش‌آموزان و کارشناسان پلیس راهور در شهر تنکمان برگزار شد.



این همایش با هدف ارتقای ایمنی در جاده‌های روستایی، آموزش نکات ترافیکی به دهیاران و دانش‌آموزان و ترویج استفاده از تجهیزات ایمنی در مناطق روستایی برگزار شد.

در بخش نخست برنامه که در مدرسه برگزار شد، دانش‌آموزان با اصول عبور ایمن از معابر، استفاده از خط عابر پیاده و ضرورت استفاده از کلاه ایمنی آشنا شدند.





در ادامه، کارگاه آموزشی ویژه دهیاران با محوریت اجرای طرح «هر دهیار، یک مأمور پلیس راهور» برگزار شد و کارشناسان پلیس راهور نکاتی درباره‌ ایمن‌سازی مسیرهای روستایی، نصب علائم هشداردهنده و رعایت اصول ایمنی در استفاده از ادوات کشاورزی بیان کردند.

در بخش پایانی همایش مأموران پلیس راهور با حضور مردم و جوانان روستا، کلاه‌های ایمنی را میان تعدادی از موتورسواران توزیع کردند، این اقدام به منظور ترویج استفاده از کلاه ایمنی و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث موتورسیکلت در جاده‌های روستایی انجام شد.