به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از امروز کتاب مبانی نقلی الگوی نظام سیاسی در اسلام تالیف حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علهم السلام روانه بازار کتاب شد.

امروز و همزمان با رونمایی از این کتاب، نشست نقد کتاب هم برگزار شد و در این نشست اساتید حوزه و دانشگاه نظرات، سوالات خود و نکته‌های ویژه و مبهم کتاب را مطرح کردند.

کتاب مبانی نقلی الگوی نظام سیاسی در اسلام در ۳۶۵ صفحه و از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری دارای کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی و دکترای علوم قرآن و حدیث است.

از سوابق کاری وی به موارد زیر می‌توان اشاره داشت:

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا

مدیر پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

مدیر حوزه دانشجویی شهید بهشتی

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

معاون امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد

رئیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

عضو شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

رئیس دانشکده معارف اسلامی دانشگاه تهران

آثار وی عبارتند از:

نظریه تکامل زیستی موجودات زنده و پیامد‌های کلامی آن

نظریه تکامل و آیات آفرینش در قرآن

سلوک خونین

گوهر گمشده

قرآن و چگونگی پاسخگویی به نیاز‌های زمان

مقدمه کتاب نامه‌های عرفانی

تفسیر موضوعی قرآن کریم

فوق طبیعت

درآمد

آینه پاک

برخی از مقالات وی عبارتند از:

نظریه تکامل زیستی و برهان نظم

وحی و فرهنگ عصر نزول

نقش اهل بیت (ع) در جاودانگی قرآن کریم

لوح محفوظ

منابع تفکر از دیدگاه قرآن کریم

درآمدی بر مبانی مشارکت در اندیشه سیاسی اسلام