پخش زنده
امروز: -
نامنویسی دوره جامع فیلمسازی داستانی انجمن سینمای جوانان ایران در تنها دفتر شهرستانی انجمن سینمای جوانان ایران در شهرستان آباده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست دفتر انجمن سینمای جوانان آباده گفت: این دوره که با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای علاقهمند به هنر سینما هر ساله برگزار میشود، امسال نیز با برگزاری آزمون ورودی از ۱۶ آبان پذیرای هنرجویان است.
غلامرضاحیدرپناه افزود: بر اساس اعلام معاونت آموزش و پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران، علاقهمندان ۱۷ تا ۳۵ سال تا ۱۴ آبانماه با مراجعه به دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور نسبت به نامنویسی در این آزمون اقدام کنند.
او ادامه داد: تمام داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی، در مصاحبه حضوری حضور خواهند یافت و نتیجه نهایی بر اساس مجموع این دو مرحله اعلام میشود.
حیدرپناه بیان کرد: دوره امسال با تغییراتی در ساختار آموزشی همراه است و در مجموع ۳۶۰ ساعت آموزش تخصصی طراحی شده است.
سرپرست دفتر انجمن سینمای جوانان آباده بیان کرد: افزایش زمان فعالیتهای عملی و افزودن دو کارگاه فیلمسازی به شکل اردو محور به این دوره، از جمله مهمترین تفاوتهای این دوره آموزشی نسبت به سالهای گذشته است.
او گفت: این دوره در گام اول آموزشی شامل کارگاه فیلمسازی ۱ (تجربه اول)، آشنایی با سینما و عکاسی، گام دوم شامل کارگاه فیلمسازی ۲ و ۳ (اردوی فیلمسازی)، ایده تا فیلمنامه، کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین، صدا در سینما و نشستهای فیلم و گفتوگو و در گام سوم شامل آشنایی با فیلمسازی مستند، آشنایی با فیلمسازی تجربی و کارگاه فیلمسازی ۴ (داستانی) برگزار میشود.
حیدرپناه افزود: هنرجویان در پایان دوره موظف به ساخت یک فیلم کوتاه هستند و پس از آن مدرک معتبر انجمن را دریافت میکنند و همچنین امکان دریافت گواهی پایان دوره با گرایشهای تخصصی فیلمنامه، تدوین، فیلمبرداری و یا صدابرداری نیز فراهم است.
سرپرست دفتر انجمن سینمای جوانان آباده ادامه داد: انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرده است که در طول دوره و پس از پایان آن با برگزاری کارگاهها، نشستهای تخصصی و حمایت از تولید آثار کوتاه، از هنرجویان خود پشتیبانی میکند.
او گفت: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده واقع در خیابان حافظ پلاک ۸۴ مراجعه، یا با شماره ۰۹۱۷۱۵۰۹۷۶۹ تماس بگیرند.