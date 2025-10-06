به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،دبیر اجرایی جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی در لرستان در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی به میزبانی لرستان که در سالن شهید حیدریان این اداره کل برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری این جشنواره اهمیت ویژه‌ای در ترویج فرهنگ اسلامی و آشنایی هر چه بیشتر مردم با سیره‌، شخصیت‌ و آموزه‌های امام رضا (ع) دارد، افزود: این جشنواره نه تنها فرصت مناسبی برای نویسندگان است تا با آثار خود ارادت قلبی به امام هشتم (ع) را نشان دهند، بلکه زمینه‌ای برای ارتقاء سطح فرهنگی و هنری کشور ایجاد می‌کند.

فرشته بیرانوند با بیان اینکه برگزاری چنین جشنواره‌هایی با محوریت امام رضا (ع) می‌تواند به تقویت وحدت و همبستگی ملی کمک کند، افزود: امسال لرستان به عنوان استان میزبان این رویداد انتخاب شده است.

وی افزود: با توجه به جایگاه ویژه امام رضا (ع) در تاریخ اسلام و ایران، ظرفیت بالایی برای ایجاد فضایی فرهنگی و معنوی دارد که در آن همگان از هر قوم و مذهبی می‌توانند با همدلی و مشارکت در این رویداد به تبادل فرهنگی و توسعه موازین اخلاقی بپردازند.

دبیرجشنواره ملی داستان نویسی در لرستان اظهار کرد: این جشنواره علاوه بر تاکید بر شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام، با توجه به موضوعات متنوعی همچون، ابعاد علمی، سیاسی و تربیتی امام رضا (ع)، القاب، عنایات، برکات و کرامات امام رضا (ع)، مضامین زیارت‌نامه‌ها، ادعیه و احادیث رضوی، مضامین نامه حضرت امام رضا (ع) به عبدالعظیم حسنی (ع)، سبک زندگی رضوی با تاکید بر فرهنگ زیارت، ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ می‌تواند پل ارتباطی میان نسل‌های مختلف ایرانی برای تبیین ابعاد علمی، تربیتی و فرهنگی آن بزرگواران باشد و در نهایت، در جهت اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی گام بردارد.

بیرانوند با اشاره به ضرورت مشارکت جامعه ادبی در این رویداد، گفت: با توجه به ارادت قلبی همه اهالی فرهنگ و هنر کشور به ساحت قدسی امام هشتم(ع)، امیداریم نویسندگان گرانقدر آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند و بتوانیم شاهد برگزاری یک جشنواره درخور شان باشیم.

وی با بیان اینکه فراخوان جشنواره طی روزهای آینده منتشر خواهد شد گفت: بخش ویژه این جشنواره پرداختن به موضوع ایران امام رضا با رویکرد اتحاد و وفاق ملی حول محور فرهنگ و سیره رضوی است.

در این جلسه فراخوان برگزاری جشنواره و آخرین تغییرات آن بحث و بررسی شد.