معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان همدان گفت: گواهی سلامت ورزشکاران اعزامی به المپیاد استعداد‌های برتر در همدان رایگان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یوسف خدرویسی افزود: به منظور تسهیل روند اعزام ورزشکاران به المپیاد استعداد‌های برتر کشور، گواهی صحت و سلامت ورزشکاران اعزامی به صورت رایگان و از طریق هیأت پزشکی ورزشی استان صادر می‌شود.

او تصریح کرد: ورزشکاران منتخب برای شرکت در این المپیاد می‌توانند با مراجعه به هیأت پزشکی ورزشی استان، نسبت به انجام معاینات و دریافت گواهی سلامت خود اقدام کنند.

معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان همدان گفت: این اقدام در راستای حمایت از ورزشکاران نوجوان و مستعد استان و با هدف کاهش هزینه‌های اعزام و ایجاد شرایط برابر برای همه شرکت‌کنندگان انجام می‌شود.