خادمیاران رضوی و بسیج جامعه پزشکی خمینیشهر به اهالی قلعه فروشان آتشگاه خدمات رایگان ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خادمیاران کانون سلامت رضوی شهرستان خمینیشهر با همکاری گروه جهادی شهید براتی بسیج جامعه پزشکی، با برپایی میز خدمت پزشکی و ارائه خدمات تخصصی داخلی، عفونی، مامایی و طب سنتی به درمان اهالی این منطقه پرداختند.
سید محمدباقر محمدی، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان خمینیشهر از جمله اهداف برپایی این میز خدمت را تجلیل از یاد و نام فرماندهان شهید دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان برشمرد و گفت: از دیگر اهداف آن، ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به مناطق کمتر برخوردار، کمک به ارتقای سطح سلامت عمومی، ترویج فرهنگ همدلی در میان مردم، تقویت روحیه امید و اعتماد اجتماعی در سایه توجه به ارزشهای دینی و انقلابی است.
وی افزود: مجموع هزینه خدمات ارائه شده در خدمت رسانی، افزون بر ۱۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان برآورد شده است.