به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خادمیاران کانون سلامت رضوی شهرستان خمینی‌شهر با همکاری گروه جهادی شهید براتی بسیج جامعه پزشکی، با برپایی میز خدمت پزشکی و ارائه خدمات تخصصی داخلی، عفونی، مامایی و طب سنتی به درمان اهالی این منطقه پرداختند.

سید محمدباقر محمدی، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان خمینی‌شهر از جمله اهداف برپایی این میز خدمت را تجلیل از یاد و نام فرماندهان شهید دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان برشمرد و گفت: از دیگر اهداف آن، ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به مناطق کمتر برخوردار، کمک به ارتقای سطح سلامت عمومی، ترویج فرهنگ همدلی در میان مردم، تقویت روحیه امید و اعتماد اجتماعی در سایه توجه به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

وی افزود: مجموع هزینه خدمات ارائه شده در خدمت رسانی، افزون بر ۱۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان برآورد شده است.