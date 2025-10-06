پخش زنده
دبیر کانون کارگزاران گفت: مدل درآمدی صنعت کارگزاری نیازمند بازنگری اساسی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، رضاییپور در روز کارگزار گفت: کارگزار، مشاور مالی، تحلیلگر اقتصاد و نگهبان بازار سرمایه است. اگر قرار باشد بازار سرمایه به محور تأمین مالی تولید تبدیل شود، این هدف از مسیر کارگزاران محقق خواهد شد.
دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه وضعیت مالی صنعت کارگزاری در سالهای اخیر دشوارتر شده است، افزود: درآمد عملیاتی صنعت کارگزاری طی پنج سال اخیر بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته، هزینههای عملیاتی دو برابر شده و سود خالص این صنعت نسبت به سال ۹۹ بیش از ۷۰ درصد افت کرده است؛ در حالیکه حقوق و دستمزدها بیش از چهار برابر رشد داشته است. مدل فعلی درآمدی با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
رضاییپور درباره اقدامات کانون کارگزاران گفت: در چنین شرایطی وظیفه ما در کانون این است که صدای صنعت باشیم. رویکرد ما ارائه پیشنهادها و راهحلهای خروج از وضعیت فعلی است. یکی از محورهای اصلی پیگیری ما، تنوعبخشی به کارمزدها و منابع درآمدی کارگزاریهاست
اودر ادامه بیان کرد: عمده درآمد کارگزاریها محدود به معاملات است و به همین علت با کاهش حجم معاملات، درآمد نیز افت میکند. صنعت کارگزاری نیازمند سبدی از خدمات و درآمدهای متنوع است تا بتواند پایداری مالی خود را حفظ کند.
دبیر کانون کارگزاران در پایان تصریح کرد: کارگزاریها تا امروز تمام تلاش خود را برای کنترل هزینههای ثابت انجام دادهاند و در واقع دیگر هزینهای نمانده که مدیریت نشده باشد. اکنون زمان آن رسیده است که ساختار درآمدی این صنعت بازنگری و بهروز شود.