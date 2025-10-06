تصادف رخ به رخ خودرو سواری پراید و پژو جاده آباده طشک شهرستان بختگان یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان بختگان گفت: گزارش تصادف دو خودرو سواری پژو ۴۰۵ و پراید در جاده آباده طشک به خواجه جمالی (پیچ بناب) به مرکز ارتباطات اورژانس مخابره شد که همزمان با اعلام خبر، کارشناسان اورژانس با سه آمبولانس به محل اعزام شدند.

محمد زارع افزود: در ارزیابی صحنه تصادف مشخص شد این حادثه چهار مصدوم داشت که به علت شدت حادثه خودرو پراید بلافاصله پس از تصادف دچار آتش سوزی و سرنشین خودرو که خانمی حدودا ۶۰ساله بوده طعمه آتش می‌شود.

او ادامه داد:در این حادثه سه مصدوم دیگر که دچار صدمات متعدد بودند پس از اقدامات اولیه در صحنه حادثه به بیمارستان امام هادی آباده طشک منتقل شدند.