سازمان ملل موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای خارجی در افغانستان را در جریان جنگ بهاصطلاح علیه تروریسم بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای حقوق بشر سازمان ملل قصد دارد موارد مشکوک به نقض حقوق بشر در افغانستان توسط نیروهای خارجی ازجمله نظامیان آمریکایی را بررسی کند.
اقدام شورای حقوق بشر میتواند تحقیقات جنایی درباره موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای خارجی در افغانستان را امکانپذیر کند.
آمریکا که تا سال ۲۰۲۱ در چارچوب ائتلاف ناتو در افغانستان نیرو داشت، پیش از این با بررسی دقیق اقدامهای خود، بهعنوان مثال توسط دیوان بینالمللی کیفری ICC، مخالفت کرده بود.
دولت دونالد ترامپ، چهلوهفتمین رئیسجمهور آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته، قبل از تصویب بدون رایگیری تصمیم شورای حقوق بشر برای انجام بررسیهای یادشده در روز دوشنبه، ادعا کرد: دولت آمریکا تحت هدایت ترامپ سازمانهای بینالمللی را که سعی در اعمال صلاحیت غیرقانونی بر سربازان آمریکایی دارند، تحمل نخواهد کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا با ارائه طرحی از بازرسان خواست تا شواهدی را برای رسیدگیهای دادگاهی آینده آماده کنند؛ این یکی از قویترین شکلهای تحقیقات حقوق بشر سازمان ملل است.
پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر هیچ محدودیت زمانی ندارد.
تحقیقات آغازشده توسط شورای ۴۷ عضوی حقوق بشر سازمان ملل میتواند منجر به پیگرد قانونی جنایتهای جنگی شود؛ برخی از کشورهایی که به افغانستان نیرو اعزام کردهاند، مانند انگلیس و استرالیا، تحقیقاتی را آغاز کردهاند، اما پیگرد قانونی نادر بوده است.
سالها است که گروههای حقوق بشری افغانستانی و بینالمللی به دنبال چنین تحقیقاتی بودهاند؛ آنها تاکید دارند که این اقدام گامی مهم است که میتواند چرخه چند دههای مصونیت از مجازات را بشکند.
تحقیقات جدید با تحقیقات موجود دیوان بینالمللی کیفری همکاری خواهد کرد.
دیوان بینالمللی کیفری پیش از این اعلام کرده بود که پس از اعمال تحریمهای ترامپ در سال ۲۰۲۰ به دلیل فعالیتهایش در افغانستان، بررسی و تحقیق درباره جرایم مشکوک نیروهای آمریکایی را از اولویت خارج خواهد کرد.
افغانستان امروز پس از خروج آمریکا درپی اشغالگری ۲ دههای، با یکی از بدترین بحرانهای بشردوستانه در جهان مواجه است.
آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) به همراه متحدانش بهاصطلاح «جنگ علیه ترور» خود را در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ (۱۵ مهر ۱۳۸۰) علیه افغانستان آغاز کرد؛ پروژه گردآوری هزینههای جنگ دانشگاه براون اشاره کرد که بیش از ۱۷۴ هزار نفر بهطور مستقیم در پی جنگ در افغانستان جان باختند.
گلوبال تایمز نوشت که آمریکا در جنگ ۲۰ ساله افغانستان جنایتهای جنگی وحشتناکی را در این کشور مرتکب شد، اما واشنگتن و پنتاگون معمولا از تصدیق آنها خودداری کرده و سعی میکنند حقیقت را بپوشانند.
این در حالی است که تاکنون اسناد زیادی درباره ارتکاب جنایت از سوی آمریکا در افغانستان فاش شده است.
علاوه بر کشتار غیرنظامیان، اتهامهای زیادی نیز در مورد شکنجه، بدرفتاری و کشتار زندانیان از سوی نظامیان آمریکایی در افغانستان وجود دارد.
البته آمریکا تنها عامل جنایت در جنگ ۲۰ ساله افغانستان نبود؛ گزارشها نشان میدهد که اعضای ناتو که بهسرکردگی واشنگتن در این جنگ حضور داشتند نیز مرتکب جنایتهای جنگی در افغانستان شدند.