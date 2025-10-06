پخش زنده
سیوهفتمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان همزمان با سراسر کشور در مازندران آغاز شد؛ سه فیلم در سینما سپهر ساری اکران شد و استقبال خوبی از آن صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: سیوهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان همگام با سراسر کشور، امروز در استان مازندران آغاز شد.
بهمنی افزود: این جشنواره با اکران سه فیلم منتخب در سینما سپهر ساری و با برنامهریزی دو سانس نمایشی، میزبان علاقهمندان به سینمای کودک و نوجوان شد.
سانس اول این جشنواره ساعت ۸:۳۰ و سانس دوم ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود و با استقبال خوبی از سوی خانوادهها و دانشآموزان همراه بود.
وی ادامه داد: فیلمهای «شهر آرزوها»، «سفید برفی» و «افسانه سپهر» در این دوره از جشنواره به نمایش درآمدهاند و با هماهنگی آموزش و پرورش، زمینه حضور گسترده دانشآموزان فراهم شده است.
معاون هنری مازندران با تأکید بر اهمیت تربیت فرهنگی از سنین کودکی گفت: پایههای فرهنگی کشور باید از دوران کودکی شکل بگیرد و در حوزههای تئاتر و سینما باید توجه بیشتری به موضوعات مرتبط با کودکان شود.
بهمنی افزود: این جشنواره تا ۱۶ مهرماه ادامه دارد و بستری برای تقویت فرهنگ دیداری، تربیت هنری و آشنایی کودکان با مفاهیم فرهنگی و اجتماعی فراهم میکند.
همچنین یک اثر از استان مازندران، کاری از آقای پیام میرتبریزیان از شهرستان بهشهر، بهصورت غیررقابتی در این جشنواره حضور دارد و نماینده هنر بومی استان در این رویداد ملی محسوب میشود.