خشونت خانگی در آمریکا در سایه بیتوجهیها و بیعملیهای مقامهای مربوطه به بحرانی مرگبار برای آسیبپذیرترین افراد تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، خشونت خانگی، چالشی جدی در کشورهای غربی مدعی حقوق زنان است که به شکل خاص زنان و کودکان را قربانی میکند؛ در تقویم میلادی، ماه اکتبر بهعنوان ماه آگاهی از خشونت خانگی و ۱۲ اکتبر بهعنوان روز بازماندگان خشونت خانگی تعیین شده است.
نخستین بار آمریکا در سال ۱۹۸۷ این مناسبت را پایهگذاری کرد؛ با وجود گذشت دههها از تعیین چنین مناسبتی بحران خشونت خانگی در کشورهای غربی مدعی حقوق زنان همچنان چالشآفرین و مرگبار باقی مانده است.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا (CDC) گزارش داد که در سال منتهی به نظرسنجی ملی خشونت خانگی، ۱۷ میلیون نفر بر اثر شکلهای مختلف خشونت خانگی آسیب دیدهاند.
آمارها عمق و ابعاد این بحران را در آمریکا به خوبی نشان میدهند؛ در زیر بخشی از آمارهای عمومی مربوط به خشونت خانگی در آمریکا آمده است:
- بهطور متوسط ۲۴ نفر در هر دقیقه قربانی خشونت خانگی میشوند؛ این رقم معادل بیش از ۱۲ میلیون زن و مرد در طول یک سال است.
- تقریبا از هر ۱۰ زن، ۳ نفر معادل ۲۹ درصد در زندگی خود خشونت خانگی را تجربه کردهاند و گزارش دادهاند که این امر تاثیر مرتبطی بر عملکرد آنها در زمینههای مختلف کاری، تحصیلی، ... داشته است.
- کمی کمتر از ۱۵ درصد از زنان در آمریکا در نتیجه انواع شکلهای خشونت خانگی در درجههای مختلف آسیب دیدهاند.
- از هر ۴ زن، یک نفر در سن ۱۸ سال و بالاتر در طول زندگی خود قربانی خشونت خانگی شدید شدهاند.
- تقریبا نیمی از زنان در طول زندگی خود خشونت خانگی را در شکل تجاوز روانی تجربه کردهاند.
- زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله و ۲۵ تا ۳۴ ساله عموما بالاترین میزان خشونت خانگی را تجربه میکنند.
- از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۰، تقریبا ۴ نفر از هر ۵ قربانی خشونت خانگی زن بودهاند.
- بیشتر قربانیان زن خشونت خانگی قبلا توسط همان مجرم قربانی شدهاند.
- تقریبا یک نفر از هر ۵ زن در طول زندگی خود مورد تجاوز جنسی بهعنوان یکی از شکلهای خشونت خانگی قرار گرفتهاند.
- ۸۱ درصد از زنانی که خشونت خانگی را تجربه کردهاند، تاثیرهای قابل توجهی (کوتاهمدت یا بلندمدت) مانند جراحتها یا علایم اختلال استرس پس از سانحه را گزارش کردهاند.
- کودکان تقریبا در یک مورد از هر ۴ مورد خشونت خانگی که در دادگاههای ایالتی آمریکا ثبت شده است، شاهد خشونت بودهاند.
- ۳۰ تا ۶۰ درصد عاملان خشونت خانگی، کودکان را در خانه نیز مورد آزارواذیت قرار میدهند.
- ۴۰ درصد از قربانیان کودکآزاری نیز گزارش میدهند که خشونت خانگی را تجربه کردهاند.
- یک مطالعه نشان داد که کودکانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارند، ۱۵ برابر بیشتر از میانگین ملی مورد آزار جسمی و/یا جنسی قرار میگیرند.
- طبق گزارش هیئت مشاوره کودکآزاری و غفلت آمریکا، خشونت خانگی ممکن است تنها عامل اصلی مرگومیر ناشی از کودکآزاری و غفلت در این کشور باشد.
- بازماندگان خشونت خانگی ۳ برابر بیشتر احتمال دارد که معیارهای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را داشته باشند.
- بازماندگان خشونت خانگی ۲ برابر بیشتر احتمال دارد که علایم افسردگی را بروز دهند و ۳ برابر بیشتر احتمال دارد که به افسردگی اساسی مبتلا شوند.
- بازماندگان خشونت خانگی ۳ برابر بیشتر احتمال دارد که درگیر رفتارهای خودآزاری شوند.
- بازماندگان خشونت خانگی ۳ برابر بیشتر احتمال دارد که افکار خودکشی داشته باشند و ۴ برابر بیشتر احتمال دارد که اقدام به خودکشی کنند.
- بازماندگان خشونت خانگی ۶ برابر بیشتر احتمال دارد که به اختلال مصرف مواد مخدر مبتلا شوند.
سایه سنگین تعطیلی دولت آمریکا بر بحران خشونت خانگی
ماه آگاهی از خشونت خانگی در آمریکا در سال ۲۰۲۵ در حالی فرا رسید که تعطیلی دولت دونالد ترامپ درپی اختلافهای جمهوری خواهان و دموکراتها درباره بودجه، تهدیدها برای افراد در معرض خطر خشونت خانگی را تشدید کرده است.
تعطیلی دولت آمریکا سبب شده است تا قربانیان این بحران بیش از هر زمان دیگری به حال خود رها شوند و همین امر نشاندهنده تداوم بحرانی است که سالانه میلیونها قربانی میگیرد.
آسیبپذیرترین آمریکاییها در بحران خشونت خانگی
اگرچه خشونت خانگی در آمریکا بحرانی است که همه اقشار جامعه این کشور را هدف قرار میدهد، اما برخی از آسیبپذیرترین افراد بیش از دیگران در معرض خطرهای ناشی از این بحران قرار دارند.
کودکان ازجمله افراد آسیبپذیر یادشده هستند.
مهاجران و افراد دارای معلولیت نیز در غیاب اقدامهای موثر و کارآمد با نرخ بالایی قربانی خشونت خانگی میشوند.