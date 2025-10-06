۱۴ مهرماه روز ملی دامپزشکی، فرصتی برای قدردانی از زحمات کسانی است که برای تامین، سلامت، پایداری و ارتقای امنیت غذایی مردم تلاش می‌کنند.

تلاش شبانه‌روزی دامپزشکی، ضامن امنیت و سلامت غذایی مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته دامپزشکی امسال با شعار “دامپزشکی و سلامت واحد” نام‌گذاری شده است. این شعار یادآور نقش چندوجهی دامپزشکی در زندگی امروز است؛ از کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام تا نظارت دقیق بهداشتی بر سلامت فرآورده‌های خام دامی و یاد آور بیش از یک قرن تلاش و مجاهدت کسانی است که در میدان نبرد با بیماری های دامی و حفظ سلامت جامعه تلاش می کنند.

عملکرد دامپزشکی استان؛

محمد فتاحی، مدیر کل دامپزشکی استان، در تشریح وظایف خطیر این سازمان، به موارد زیر اشاره کرد:

«وظایف کلیدی ما شامل افزایش تولید و بهره‌وری در بخش دام و طیور، نظارت بهداشتی و شرعی بر کلیه فرآورده‌های خام دامی، پیشگیری فعال از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، و همچنین تسهیل در امر صادرات و واردات محصولات دامی است.»

مدیر کل دامپزشکی استان در ادامه، با ارائه آماری از اقدامات صورت گرفته در سال جاری، بر گستردگی فعالیت‌های نظارتی و پیشگیرانه تأکید کرد:

تأمین بهداشت و واکسیناسیون:

«اداره کل دامپزشکی استان سالانه حدود ۱۰ میلیون رأس دام را در قالب چند مرحله واکسیناسیون جامع علیه بیماری‌های مختلف دامی و مشترک بین انسان و دام، تحت پوشش قرار می‌دهد.»

نظارت بر مراکز عرضه:

«در شش ماهه نخست امسال، جهت تضمین سلامت مصرف‌کنندگان، حدود ۵۶ هزار مورد بازدید بهداشتی از تمامی مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی، شامل رستوران‌ها، سردخانه‌ها و کشتارگاه‌های استان، انجام شده است.»

عملکرد کشتارگاهی:

«طی همین دوره شش ماهه، در مجموع حدود ۱۰۰ هزار رأس دام در استان ذبح شده و از این میزان، پنج هزار تن گوشت قرمز با نظارت کامل دامپزشکی استحصال گردیده است.»

حضور در بازار‌های بین‌المللی:

«نظارت دقیق کارشناسان ما سبب شد تا در این مدت شاهد صادرات ۱،۲۶۹ تن محصولات لبنی به خارج از کشور باشیم.»

ارتقاء زیرساخت‌های درمانی

فتاحی همچنین به فعالیت‌های زیرساختی دامپزشکی در حوزه درمان اشاره کرد و افزود:«یکی دیگر از بخش‌های مهم فعالیت ما، صدور پروانه نظام دامپزشکی برای تمامی مراکز درمانی فعال است. این مراکز شامل درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و پلی‌کلینیک‌ها می‌باشند که هدف اصلی آنها درمان بیماری‌های دام، طیور و آبزیان با رویکرد افزایش بهداشت عمومی و تضمین سلامت و کیفیت محصول نهایی است.»