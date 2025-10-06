محاکمه تجاوز جنسی که جهان را شوکه کرد، پس از آنکه یکی از مردانی که به جرم تجاوز به ژیزل پلیکو محکوم شده بود، درخواست تجدیدنظر داد و اصرار داشت که او متجاوز نیست، بار دیگر در دادگاهی در فرانسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکی از افرادی که در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های تجاوز جنسی در فرانسه به جرم سوءاستفاده جنسی از ژیزل پلیکو، زن فرانسوی مجرم شناخته شد، قرار است در دادگاهی در شهر نیم در جنوب فرانسه حاضر شود.

متهم ۴۴ ساله به جرم تجاوز به ۹ سال زندان محکوم شده بود. با این حال، او ادعا می‌کند که همسر وقت پلیکو به نام دومینیک، او را به این باور رسانده که همسرش رضایت داده است.

این فرد محکوم ادعا می‌کند که بی‌گناه است و تیم حقوقی‌اش هم به محکومیت او و هم به حکم صادره اعتراض کرده‌اند. او یک بار در سال ۲۰۱۹ به خانه پلیکو مراجعه کرده بود.

محکوم یادشده یکی از ۱۷ نفری است که به محکومیت خود اعتراض کردند.

در مجموع، ۵۱ نفر در دادگاهی که موجی از محکومیت را در سراسر جهان به راه انداخت، محکوم شدند.

دومینیک پلیکو به جرم خوراندن مواد مخدر به ژیزل و دربافت پول از ده‌ها غریبه برای سوءاستفاده از همسرش در طول حدود یک دهه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

بحران سوءاستفاده جنسی از زنان در فرانسه؛ یک مسئله ساختاری و رو به رشد

فرانسه به‌عنوان یکی از کشور‌های مدعی حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان، با بحران عمیقی در زمینه خشونت و سوءاستفاده جنسی از زنان رو‌به‌رو است.

این موضوع نه تنها یک مشکل فردی، بلکه یک شکست نظام‌مند در سیستم کیفری، اجتماعی و فرهنگی فرانسه است که زندگی هزاران زن و دختر را در این کشور تهدید می‌کند.

براساس گزارش‌های موجود، خشونت جنسی علیه زنان در فرانسه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به‌طور چشمگیری افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه دارد.

جنبش‌هایی مانند #MeToo از سال ۲۰۱۷ تاکنون آگاهی را افزایش داده، اما نرخ محکومیت‌ها همچنان پایین است و قربانیان به‌طور معمول با آسیب ثانویه، مانند عدم حمایت کیفری، مواجه می‌شوند.

آمار‌ها نشان‌دهنده گستردگی این بحران هستند. براساس نظرسنجی ملی خشونت فارنسه (VRS) در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۷۰ هزار زن در فرانسه قربانی خشونت جنسی فیزیکی (تجاوز، تلاش برای تجاوز یا آزار جنسی) شده‌اند.

همچنین بیش از ۱.۱۴ میلیون زن در این کشور خشونت جنسی غیرفیزیکی (مانند آزار خیابانی) را تجربه کرده‌اند.

پلیس فرانسه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۶ هزار مورد خشونت جنسی علیه زنان را ثبت کرده است. گزارش شورای عالی برابری جنسیتی فرانسه در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که موارد خشونت جنسی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، ۲ برابر شد.

در بخش حمل‌ونقل عمومی پاریس، ۷۰ درصد زنان دست‌کم یک بار خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند.

کارشناسان می‌گویند که این آمار‌ها احتمالا کمتر از واقعیت هستند، زیرا ۸۰ درصد قربانیان به دلیل ترس، شرم یا عدم اعتماد به سیستم کیفری فرانسه هرگز شکایت نمی‌کنند.

پرونده‌های سوءاستفاده جنسی در فرانسه که به‌طور گسترده رسانه‌ای شدند

پرونده دومینیک پلیکو (۲۰۲۴): همسر این مرد طی ۹ سال، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ با دارو‌های خواب‌آور بیهوش می‌شد تا توسط افراد غریبه مورد تجاوز قرار گیرد. این پرونده نماد تجاوز جمعی و ضعف قوانین در فرانسه شد و اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخت.

پرونده ژوئل لو اسکوآرنک (۲۰۲۵): این جراح بازنشسته ۷۴ ساله به تجاوز یا آزار جنسی ۲۹۹ نفر (به‌طور عمده کودکان زیر ۱۵ سال) متهم است. او بیماران خود را در حین بیهوشی مورد سوءاستفاده قرار می‌داد. این مجرم جنسی در می ۲۰۲۵ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴) به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

رسوایی در صنعت سرگرمی فرانسه (آوریل ۲۰۲۵): گزارش پارلمانی فرانسه نشان داد که آزار جنسی در سینما و تئاتر این کشور بومی است. صحنه‌های مستهجن در این صنعت به سوءاستفاده منجر می‌شود، و کودکان آسیب‌پذیرترین قربانیان هستند.